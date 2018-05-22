ГПУ передала в суд обвинительный акт еще на двух экс-"беркутовцев"

Сегодня, 10:29

Один из подозреваемых сейчас служит в полиции и является помощником народного депутата

Дела по &quot;беркутовцам&quot; не стоят на месте. Фото: AFP
Дела по "беркутовцам" не стоят на месте. Фото: AFP

Генеральная прокуратура направила обвинительный акт в отношении двух бывших сотрудников "Беркута", которые подозреваются в противоправных действиях в отношении евромайдановцев. Об этом сообщил в Facebook спикер ГПУ Андрей Лысенко.

"В Шевченковский районный суд города Киева направлено обвинительное заключение в уголовном производстве в отношении двух бывших милиционеров полка милиции особого назначения "Беркут" (один из которых является действующим сотрудником полиции и помощником народного депутата Украины на общественных началах), которые обвиняются в превышении власти и служебных полномочий", – сообщил он.

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Лысенко добавил, что лицам инкриминируется нанесение побоев, унижение достоинства потерпевших, незаконное препятствование проведению собрания, митингов, составлении и выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов.

Ранее по фактам этих событий в суд были направлены обвинительные акты в отношении бывших председателя КГГА, начальника управления общественной безопасности ГУ МВД Украины в. Киеве и семи работников столичного "Беркута".

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Напомним, начальник Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк озвучил окончательное число погибших и раненых. По его словам, 19-22 февраля 2014 года на Майдане погибли 78 активистов и 13 правоохранителей, пострадало всего более 2000 человек.

Также в интервью сайту "Сегодня" Горбатюк рассказывал, что значительная часть дел по Майдану закончена и направлена в суд. Он также сообщил о сложностях в расследовании убийств во время Революции Достоинства.
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Источник:

"Сегодня"

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