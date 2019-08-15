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ГПУ просит отстранить от должности главу Окружного админсуда и еще двух судей

Сегодня, 04:20

Причина отстранения - привлечение к уголовной ответственности

/ Фото: Сегодня

Генеральная прокуратура Украины подала в Высший совет правосудия ходатайство о временном отстранении от должности председателя Окружного админсуда Павла Вовка и еще двух судей.

Причина отстранения – "привлечение к уголовной ответственности", сообщает пресс-служба судебной власти Украины на своей странице в Facebook.

"В Высший совет правосудия поступили ходатайства заместителя Генерального прокурора о временном отстранении судей окружного административного суда города Киева Павла Вовка, Игоря Погрибниченко и судьи Суворовского районного суда города Одессы Ивана Шепитки от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

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Рассмотрение указанных ходатайств назначено на 10:00 20 августа 2019 года.

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Фото из открытых источников

Ранее Генпрокуратура объявила подозрения скандальным судьям.

Ранее сообщалось, что силовики провели обыски в Окружном админсуде Киева, а председателю суда Павлу Вовку – вручили подозрение.

Как сообщали новости "Сегодня", в Генпрокуратуре раскрыли детали следствия обысков в Окружном админсуде. По словам заместителя начальника Главного следственного управления — начальника управления специальных расследований ГПУ Сергея Горбатюка, в ходе досудебного расследования была создана совместная следственная группа из представителей ГПУ, СБУ и НАБУ и установлено, что происходит системное вмешательство в рассмотрение дел судами со стороны руководства Окружного админсуда, в работу высших органов государственной власти, Конституционного суда, министерств, ведомств.

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ГПУ Вовк должность судья отстранение окружной админсуд

Источник: Сегодня

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