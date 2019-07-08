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ГПУ расценила инициативу телемоста с Россией как госизмену

8 июля, 15:17

На допрос вызваны все причастные – начиная от владельца канала до ведущих анонсированного телемоста


Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство о покушении на совершение государственной измены в связи с намерениями одного из украинских телеканалов провести телемост с российским телеканалом "Россия-24". Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"В связи с намерениями телеканала провести совместный телемост с российским подсанкционным каналом ГПУ зарегистрировала сегодня производство о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины", – написал он.

"Причастные – от владельца канала до ведущего, который обнародовал анонс, – вызваны на допрос. Готовится представление в суд об аресте активов", – добавил Луценко.

Как сообщали новости "Сегодня", о телемосте объявил на российском телеканале известный пропагандист Дмитрий Киселев. Он заявил, что пройдет это в рамках программы "Надо поговорить" 12 июля, а в пример он привел телемост между США и СССР, который состоялся в разгар напряженных между странами отношений.

"Старшее поколение помнит, сколько неожиданным и захватывающе интересным стал первый советско-американский телемост с участием простых людей СССР и США. Вели тот формат с нашей стороны Владимир Познер, с американской Фил Донахью. Незабываемо. Так вот сейчас — то же самое, но сегодня между Россией и Украиной", – сказал он.

В Нацсовете по телерадиовещанию заявили, что за телемост с Россией могут наказать и телеканалы, и провайдеров. Ольга Герасимьюк объяснила, когда Нацсовет сможет принять меры в случае проведения одного из украинских телеканалов телемарафона с россиянами.

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Тег Россия, арест, ГПУ, уголовное дело, телемост, Украина, активы

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