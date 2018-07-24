ГПУ закрыла производство по диплому Гройсмана

Генеральная прокуратура не нашла состава преступления в расследовании возможной подделки диплома о высшем образовании премьер-министром Владимиром Гройсманом, и закрыла уголовное производство.

Об этом ведомство уведомило агентство "Українскьі новини".

Правоохранители не узрели преступления по итогам расследования.

"По результатам досудебного расследования 26 июня 2018 года следователем принято решение о закрытии указанного уголовного производства на основании п. 2 ч. 1 ст. 284 (отсутствие состава преступления) Уголовного процессуального кодекса", – сказано в ответе.

Кроме того, в своем ответе Генпрокуратура на запрос агентства отказалась сообщить, был ли допрос самого премьера, сославшись на тайну досудебного расследования.

В свою очередь сам Гройсман на своей странице в Facebook заверил, что диплом настоящий и честный.

"Конечно не подделывал. Потому что диплом настоящий и честный. Да, я учился заочно, потому что, как и многие, рано создал семью и должен был ее обеспечивать, поэтому и параллельно работал. А тем, кто хотел меня дискредитировать с помощью фейков, скажу только одно – своей никчемной ложью вы уважения не получите", – написал глава правительства.

Как известно, в октябре 2017 года Генпрокуратура начала расследовать возможную подделку Гройсманом диплома о высшем образовании. В ноябре 2017 года Генпрокуратура закрыла дело, однако в январе текущего года суд отменил постановление следователя и обязал прокуратуру возобновить расследование.

Напомним, еще в 2016 году Владимир Гройсман встретился со студентами Киевского Политехнического института (КПИ) и поделился с ними своими взглядами на систему высшего образования в Украине. Он говорил молодежи, что их диплом не нужен ни ему, ни самим студентам. "Вам, вашим родителям и мне нужны ваши знания и ваш успех. И когда вы придете на работу после окончания университета просто с дипломом, вас могут не взять".