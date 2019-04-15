Границы, выборы, НАТО: как прошел ежегодный Форум по безопасности

РФ стала токсичной в США, а Украину видят морской страной

Арсений Яценюк. На открытии форума заявил, что наша страна должна стать частью обороны НАТО. Фото: пресс-служба фонда Open Ukraine.

В Киеве прошел ежегодный Форум по безопасности (КФБ), на котором обсуждали выборы, присоединение к НАТО и морской потенциал Украины. Побывали на форуме и "Сегодня".

Первый день

Форум, который организовываетблаготворительный фонд "Открой Украину" Арсения Яценюка, уже 12 лет выступает площадкой для дискуссий о безопасности и мире. В этом году мероприятие на два дня (11 и 12 апреля) собрало рекордное количество участников — 1000 человек из 20 стран. Поскольку событие состоялось между первым и вторым туром выборов, поднималась и эта тема. Арсений Яценюк, открывая форум, подчеркнул — страна достойно прошла первый тур, но кто бы ни стал президентом, его ждут серьезные вызовы.

"Тот, кто проиграет, должен поддержать нового президента, если его цели совпадут с целями народа. И здесь я бы хотел определить красные линии, которые мы никому не дадим перейти: независимость и территориальная целостность, членство в ЕС и НАТО, экономический успех Украины и каждого украинца", — подчеркнул он.

Темы выборов коснулся и спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, видеообращение которого показали присутствующим.

"Мы приветствуем украинский народ с успешным проведением первого раунда выборов президента, — отметил дипломат. — Традиционно США не высказывают поддержки кандидатам, но выступают за соблюдение принципов. Мы твердо поддерживаем Украину в развитии основ демократии, в экономических реформах и развитии сильного суверенного безопасного государства".

Премьер-министр Владимир Гройсман добавил, что вопрос безопасности становится для Украины все более актуальным:

"В прошлом году на форуме мы говорили о вызовах и угрозах. Год спустя мы не можем сказать, что этих угроз меньше. Мы видим желание и стремление России применять различные приемы гибридной войны".

Проблем на границах коснулся и секретарь СНБО Александр Турчинов, отметив — Россия разместила вдоль украинских рубежей больше 350 ракетных установок.

"Нашим главным приоритетом стало высокоточное ракетное оружие. Вопрос о наращивании ракетного потенциала Украины актуален после разрыва с РФ Договора о ракетах средней и малой дальности. Это послужило мощным толчком, чтобы вывести гонку вооружений на новый уровень", — подчеркнул Турчинов, напомнив, что недавно состоялись успешные испытания новых крылатых ракет и ракетных комплексов.

Министр обороны Степан Полторак добавил — Украина сможет обеспечить себе безопасность только неизменностью курса на вступление в НАТО и продолжив реформировать оборонную сферу. Поделился он и планами этой реформы на ближайшее время. В первую очередь руководство страны займется вопросами военного менеджмента, оборонного планирования и оборонных закупок.

Курт Вокер. Спецпредставитель США обратился к участникам КБФ. Фото: пресс-служба фонда Open Ukraine

Вопрос НАТО

Тема присоединения Украины к НАТО стала ключевой для второго дня форума. Представитель Североатлантического альянса Барбора Маронкова напомнила — вступление в НАТО решается консенсусом стран-членов.

"И это касается не только Украины. Но сегодня большой интерес к НАТО проявляется даже в тех украинских регионах, которые скептически относятся к НАТО", — заявила она.

Поддержала этот курс Украины и посол Великобритании в Украине Джудит Гоф. По ее словам, наша страна, как морское государство, должна вкладывать большие средства в черноморские порты.

"После событий в Керченском проливе мы увеличили количество наших кораблей в Черном море. Мы поняли, насколько уязвимым оно является, поэтому Великобритания проводит обучение украинских моряков. Мы видим Украину морским государством", — рассказала дипломат.

При этом практически все спикеры, выступившие на форуме, не сомневались — Украина может стать членом НАТО, но только если продолжит реформу оборонного сектора. А вот экс-посол США в Украине Джон Хербст сделал акцент на том, что "Россия стала токсичной темой в Вашингтоне".

Наконец Арсений Яценюк, закрывая форум в пятницу, выразил уверенность, что Украина будет в НАТО.

"На территории Украины должны быть размещены военные подразделения стран-членов НАТО. Украина должна стать частью совместной противоракетной и противовоздушной обороны. Мы сделаем Альянс сильнее. Мы сделаем Европу безопаснее. Другой гарантии безопасности, чем Украина в НАТО, просто не существует", — сказал он.

Напомним в рамках Киевского форума Яценюк напомнил Европе, что энергетическая безопасность так же важна, как и военная. Если "Северный поток – 2" достроят, Европа станет еще более зависимой от России, говорит лидер "Народного фронта".

Кроме того, Яценюк заявил, что слабость Запада провоцирует силу России, но демократия остановит диктаторов.

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АВТОР: Илья Требор Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.