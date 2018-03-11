Прокуратура Видземского судебного округа Латвии предъявила гражданину страны обвинение в шпионаже в пользу России, за что обвиняемому грозит десять лет лишения свободы. Об этом сообщил Delfi.

Шпионаж происходил на территории Алуксненского края.

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Айга Эйдука подтвердила, что обвинение предъявлено.

Ранее Полиция безопасности просила прокуратуру начать уголовное производсвто по двум статья – о незаконном сборе не подлежащих разглашению сведений с целью передачи иностранному государству и о незаконном хранении оружия и боеприпасов.

Как сообщалось, в Латвии задержали российского шпиона с данным о военных объектах.

Напомним, в Литве по подозрению в шпионаже в пользу России задержали трех человек, которые передавали российским спецслужбам информацию за деньги. С 2014 года в стране было раскрыто в общей сложности 12 человек, которые подозреваются в шпионаже. Пять человек уже осуждены и получили различные сроки лишения свободы.

Ранее Служба безопасности Украины задержала в Киеве агента спецслужб Российской Федерации, который пытался получить секретную документацию в военной сфере и завербовать представителя Министерства обороны.

Как сообщалось, ранее в районе города Казимеж-Дольны в Польше местная Служба военной контрразведки вместе с другими службами и полицией задержала российского шпиона.

В Великобритании сегодня больше "спящих агентов" России, чем в годы холодной войны.

Гражданину Латвии за шпионаж в пользу России грозит 10 лет

Обвиняемый признает свою вину и раскаивается

Прокуратура Видземского судебного округа Латвии предъявила гражданинустраны обвинение в шпионаже в пользу России, за что обвиняемому грозит десять лет лишения свободы. Об этом сообщил Delfi.

Шпионаж происходил на территории Алуксненского края.

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Айга Эйдука подтвердила, что обвинение предъявлено.

Ранее Полиция безопасности просила прокуратуру начать уголовное производсвто по двум статья – о незаконном сборе не подлежащих разглашению сведений с целью передачи иностранному государству и о незаконном хранении оружия и боеприпасов.