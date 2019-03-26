Гриб может не пережить голодовку: Денисова обратилась к Москальковой

Украинец в российской неволе находится в тяжелом состоянии и ему срочно нужна операция

Москалькова и Денисова. Фото: facebook.com/denisovaombudsman.

Гриб может не пережить голодовку: Денисова обратилась к Москальковой //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a41/f9b/5c9a41f9b130f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a41/f9b/5c9a41f9b130f.jpg 2019-03-26T17:17:00+02:00 Политика Украинец в российской неволе находится в тяжелом состоянии и ему срочно нужна операция

Украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к своей коллеге из РФ Татьяне Москальковой с просьбой обеспечить приговоренному к шести годам тюрьмы украинцу Павлу Грибу лечение, так как он находится в очень тяжелом состоянии и не перенесет объявленную голодовку. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, голодание несет серьезную угрозу жизни украинца, который находится в критическом состоянии. Павлу необходимо дополнительное медицинское обследование и последующая хирургическая операция.

"Я направила обращение и все необходимые медицинские исследования, подтверждающие тяжелое состояние Павла, к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой. Сейчас она владеет всей необходимой информацией и знает, что непредоставление необходимой медицинской помощи может привести к фатальным последствиям для жизни Павла. Поэтому я еще раз призвала российского омбудсмена вмешаться в процесс для обеспечения надлежащих условий содержания украинца и оказания медицинской помощи", – сообщила Денисова.

Напомним, 22 марта Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил Павла Гриба к шести годам тюрьмы, после чего сам политзаключенный объявил голодовку. В МИД Украины уже заявили, что Россия нарушила нормы международного права, незаконно его задержав и даже не предоставив лечения от тяжелой болезни. Киев обратился с требованием к Москве.

В свою очередь отец Павла Гриба заявил, что это смертный приговор для его сына. Он считает, что апелляция на решение российского суда ничего не даст, а голодовка может убить Павла.

Как известно, 28 августа 2017 года отец политзаключенного Игорь Гриб заявил об исчезновении своего 19-летнего сына. Парень поехал в белорусский Гомель, чтобы встретиться с девушкой из России, с которой он познакомился и общался в социальных сетях. Как стало известно позже, он был похищен сотрудниками ФСБ по подозрению в терроризме. В итоге Гриба обнаружили в СИЗО-5 в Краснодаре, а дело парня передали на рассмотрение в Северо-Кавказский окружной военный суд.

Киев требовал от Москвы допустить к Грибу украинских консулов, а также предоставить информацию о месте, причинах и обстоятельствах его задержания. Но эти письма были проигнорированы.

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