Грицак призвал сознательных россиян "сдать" информацию по сбитому MH17

Глава СБУ отметил, что Россия не хочет сотрудничать со следствием, и он обратился к российским военным

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак призвал россиян предоставить Международной следственной группе информацию относительно сбития MН17. Об этом он сказал после пресс-конференции по расследованию катастрофы малайзийского "Боинга".

"Нам нужно пройти этот путь почти до конца. Поскольку российские власти не дают ответ следственной группе на эти вопросы, мы надеемся на то, что в России найдутся сознательные граждане или действующие, или военные в прошлом, в том числе из 53-й бригады, которые предоставят информацию следственной группе".

Грицак также призвал Россию к объективному освещению расследования.

"По-моему мнению, России уже давно пора начать соблюдать нормы международного права и способствовать объективному освещению в расследовании этого дела".

Глава СБУ добавил, что следственная группа проанализировала 5,5 млн пленок в интернет-сетях и было прослушано 1,5 млн звуковых файлов.

Как сегодня стало известно, международное расследование установило, что MH17 над Донбассом сбил "Бук" из российской 53-й бригады. Следователи установили, что выстрел был произведен из ракетного комплекса, привезенного с территории РФ.

Также глава центрального департамента уголовных расследований национальной полиции Нидерландов Уилберт Паулсен заявлял, что у следствия по MH17 появилась важная улика против России. По его словам, были сняты отпечатки пальцев с ракеты, которая сбила самолет.

Как известно, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области после того, как он был сбит предположительно ракетой "земля-воздух". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

В конце декабря прошлого года британская разведка напрямую заявила, что именно Россия ответственна за крушение "Боинга", так как летом 2014 именно российские военные доставили на Донбасс ЗРК "Бук", из которого был сбит самолет.

Также экспертно-журналистская группа Bellingcat считает, что нет сомнений – самолет МН17 сбил российский "Бук". Группа расследователей отмечает, что отличительные черты на снимке, который в качестве доказательств был представлен Объединенной следственной группой доказательства, совпадают с тем, что видно на правом борту "Бука 332", который был обнаружен в России еще за четыре недели до трагедии с самолетом.

На днях были обнародованы имена главных подозреваемых в катастрофе MH17. В списке подозреваемых указаны российские офицеры Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Николай Ткачев.