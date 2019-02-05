Громкие заявления Порошенко, открытие Рады и обращение Трампа к Конгрессу США: главные темы дня

Верховная Рада должна рассмотреть вопросы нацбезопасности, а в Украине стартовала регистрация на ВНО

Громкие заявления Порошенко, открытие Рады и обращение Трампа к Конгрессу США: главные темы дня 2019-02-05T11:22:00+02:00 Политика Верховная Рада должна рассмотреть вопросы нацбезопасности, а в Украине стартовала регистрация на ВНО

Сайт "Сегодня" обратил внимание на резонансные события, которые будут привлекать к себе внимание в Украине и во всем мире.

Президент Петр Порошенко накануне сделал ряд громких заявлений: назвал инструменты, через которые Путин хочет подорвать стабильность Украины, выразил уверенность, что украинские корабли точно пройдут через Керченский пролив, и верит, что в Раде найдется 300 голосов для закрепления курса на ЕС и НАТО. Чем ответит Кремль и поддержит ли оптимизм президента украинский парламент?

Открывается десятая сессия Верховной Рады VIII созыва. Во вторник народные депутаты планируют рассмотреть вопрос нацбезопасности, а также законопроекты об использовании ядерной энергии.

Стартовала регистрация на внешнее независимое оценивание, которая продлится до 25 марта. Ожидается, что в 2019 году тестирование пройдут около 332 тысяч человек, которые будут завершать получения полного общего среднего образования.

В США президент Дональд Трамп обратится к обеим палатам американского парламента с речью, в которой расскажет о положении в стране, своих экономических и политических достижениях, а также о планах на год

Осадки, но не везде. Во вторник на севере и местами на западе Украины ожидается снег, на остальной территории без осадков; температура воздуха днем местами поднимется до +8.

Напомним, сайт "Сегодня" сообщал об итогах вчерашнего дня, 4 февраля. Задолженность по алиментам сокращается, а заболеваемость гриппом и корью растет, а число избирателей в Украине уменьшилось на 224 тысячи человек.

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