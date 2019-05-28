Громкое поражение России: почему Москву заставят выполнить решение Морского трибунала

Освободить украинских пленных и захваченные корабли будет в интересах России, говорят эксперты

Решение зачитал президент Морского суда ООН Пак Чжин Хен / Фото: @MelnykAndrij.

Решение Международного трибунала Организации Объединенных Наций по морскому праву, которое обязывает Россию освободить пленных украинских моряков , рано или поздно Москве придется выполнить.

Об этом украинские эксперты рассказали в комментариях сайту "Сегодня" .

"Если к России международным сообществом будут применены какие-то элементы политического или дипломатического характера, к примеру санкции, блокирование их заходов российских кораблей в порты Евросоюза и США, она, конечно, пойдет на выполнение решений Международного трибунала", – говорит эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности "Майдана иностранных дел" Алексей Куропятник .

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко , в свою очередь, отмечает, что Москва может освободить моряков, не дожидаясь санкционных решений со стороны Запада. Но при этом попытаться сделать это без имиджевых потерь.

"Я не исключаю, что Россия постарается сейчас ускорить судебные процессы по украинским морякам, чтобы те как можно скорее получили приговоры. А затем может быть предложена схема: мы предлагаем помилование моряков в обмен на какие-то политические уступки – по Минским договоренностям, по каким-то другим вопросам. То есть будет подано не как выполнение решения Трибунала, а как жест доброй воли", – отметил Мусиенко.

По словам эксперта, вынести приговор для моряков как "нарушителей границы" крайне важно для создания прецедента.

В целом же эксперты крайне положительно оценивают нынешнее промежуточное решение Морского трибунала, отмечая, что оно дает основания оптимистично смотреть на окончательный вердикт по сути спора.

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"По моему мнению, это будет Стокгольм-2 (Стокгольмский арбитраж полностью отклонил требования "Газпрома" к Украине по положению "бери-или-плати" на сумму 56 млрд долларов за 2009 – 2017 годы. – Ред.). Очень громкое поражение России. И нынешнее решение дает повод для оптимизма: 19 судей поддержали его и лишь один – представитель России – был против. Это очень плохой расклад для Кремля", – отмечает глава Центра проблем РФ Нацинститута стратегических исследований Петр Бурковский .

По мнению экспертов, окончательное решение суда, если оно будет принято в пользу Украины, не только решит вопрос с беспрепятственным проходом украинских кораблей через Керченский пролив. Но и может послужить юридическим "фундаментом" для принятия западными странами политических решений о введении новых санкций против России – на этот раз из-за нарушения Москвой морского права.

Больше читайте на сайте "Сегодня": "Освободить немедленно": выполнит ли Путин решение Трибунала по украинским морякам" .

Напомним, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер Москве заявил, что Москве давно пора освободить три украинских корабля – "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" – и 24 украинских моряков, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.





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