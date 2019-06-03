Гройсман о гибели ребенка от пули полицейских: "Никаких оправданий здесь быть не может"

По мнению премьер-министра, виновные в смерти мальчика должны быть жестоко наказаны

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал смерть 5-летнего мальчика, которого подстрелили полицейские.

"Виновные в смерти мальчика из Переяслава-Хмельницкого должны быть жестоко наказаны. Никаких оправданий здесь быть не может. Искренние соболезнования родителям", – написал Гройсман на своей странице в Фейсбук.

Как сообщалось, в больнице умер мальчик, которого подстрелили полицейские в Переяслав-Хмельницком. За жизнь тяжелораненного ребенка боролись несколько суток.

Ранее днем медики констатировали состояние ребенка как крайне тяжелое: мальчик был в критическом состоянии, на аппарате искусственного дыхания. Хирурги во время операций достали обломки черепа из мозга. Пулю доставать не планировали, так как она засела очень глубоко. На выходных мальчик был доставлен в Киев для дальнейшего лечения в высокоспециализированном нейрохирургическом центре.

Правоохранители подозреваемых в совершении преступления уже задержали. Ими являются двое полицейских, сообщил глава нацполиции Сергей Князев. Отметил – правоохранители были не при исполнении служебных обязанностей, но в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас начато уголовное производство. Подозреваемых в стрельбе патрульных – задержали. Суд 3 июня будет избирать им меру пресечения. Прокуратура требует для копов круглосуточного домашнего ареста и отстранения от службы. После допросов подозреваемых дело передадут в Государственное Бюро Расследований.

Напомним, по предварительной информации, полицейские в пятницу в Переяславе-Хмельницком развлекались, стреляя в банки. В то время неподалеку гуляли двое мальчиков. Один из правоохранителей попал в голову ребенку.

Ранее бабушка 5-летнего мальчика из Переяслава-Хмельницкого, в ранении которого подозревают полицейских, Александра Тлявова заявила, что полицейские признают свою вину.

Кроме того, сообщалось, что в Днепропетровской области полицейские задержали мужчину, который из винтовки выстрелил в голову школьнику.

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