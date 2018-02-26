Гройсман: Аннексия Крыма разделила жизнь крымчан на "до" и "после"

Премьер-министр Владимир Гройсман вспомнил, как четыре года назад Россия начала захвата украинского Крыма. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Четыре года назад началась оккупация крымского полуострова русскими войсками. Этот день разделил жизнь крымчан на "до" и "после". Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома, потому что они не хотели видеть Крым под флагом другого государства", – написал Гройсман.

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Он подчеркнул, что Украина продолжает последние четыре года вести борьбу, чтобы снова поднять флаг над украинским полуостровом.

"И мы не остановимся, пока не достигнем цели! Крым – это Украина", – добавил премьер-министр.

Напомним, на допросе в суде по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича бывший заместитель, а затем командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук рассказывал, что аннексией Крыма руководили Шойгу и Путин. Он вспомнил, какие подразделения РФ принимали участие в захвате полуострова.

Ранее украинский Минюст создал хронологию захвата Россией полуострова. По словам главы ведомства Павла Петренко, это была спланированная военная операция, которая планировалась открыто в 2014 году.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 года после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.