Гройсман анонсировал создание новой партии
Гройсман добавил, что до очередных парламентских выборов необходимо изменить избирательную систему
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что для участия в очередных выборах в Верховную Раду им будет сформирована новая политическая сила, в которую войдут люди с позитивной репутацией.
"Однозначно, что это будет политическая сила, которая объединит в себе людей с хорошей репутацией, людей, которые могут не только говорить, а реально делать вещи, (людей – ред.) которые будут преданы стране. Я не хочу быть статистом в следующем политическом сезоне, хочу быть активным, я хочу бороться за идеи, хочу их вводить", – сказал Гройсман в эфире одного из украинских телеканалов в понедельник вечером, отвечая на вопрос, с какой политсилой он будет принимать участие в очередных парламентских выборах текущей осенью.
Премьер подчеркнул, что будет сформирована политсила единомышленников, с которыми он пойдет на выборы в Верховную Раду.
Среди прочего, Гройсман добавил, что до очередных парламентских выборов необходимо изменить избирательную систему.
"Если мы не сменим избирательную систему в стране, то фактически новый парламент, который будет избран на старой системе, через 2-3 месяца будет самым большим нашим разочарованием", – подчеркнул премьер.
Ранее глава правительства Владимир Гройсман сообщил о результатах работы Кабмина за три года его премьерства. В частности, как отметил премьер-министр на своей странице в Facebook, был начат "капитальный ремонт страны".
Ранее Гройсман заявил, что в Украине необходимо продолжать все структурные реформы, а укрепление экономики и государственных институтов позволит адекватно реагировать на существующие вызовы.
По его словам, развитие авиации, морских портов и управление государственным долгом – в фокусе Кабинета министров.
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