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  1. Новости политики

Гройсман: Главная цель – исправить ситуацию в государстве

4 апреля, 22:41

Елена Вус

По словам бывшего премьера, кризис в Украине начался не с коронавируса

Украина уже второй месяц подряд обсуждает различные инициативы по противодействию COVID-19 и экономическому кризису, который накрывает мир. Но главная цель – исправить ситуацию, в которой государство оказалось задолго до волны заболеваемости и рецессии.

Об этом сказал в эфире проекта "Главная тема" с Еленой Кот премьер-министр Украины (2016-2019) Владимир Гройсман.

"Очевидно, что кризис в Украине начался не с коронавируса, а еще в октябре прошлого года. И именно он максимально ослабил наши позиции – и по финансовым позициям и по противодействию самому коронавирусу, – сказал Владимир Гройсман.

По его словам, сейчас нужен план: какие мероприятия будут проводиться.

Политик отметил, что сегодня есть опыт других стран – от максимальной изоляции до тотального тестирования. Наиболее затребована, по мнению Владимира Гройсмана, – изоляция людей, которые в группах риска и меры по поддержке экономики в целом.

"Четкие меры нужны. Мы месяц-два говорим о том, что мы должны были сделать. Но! Нужно принимать решения и выполнять их. Если только обсуждать – ситуация будет сложной ", – сказал Владимир Гройсман.

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Он также обратил внимание, что составляющей таких решений является поддержка местного самоуправления, ведь именно местные руководители первыми принимают решение по лечению людей и обеспечению врачей.

"Сейчас нельзя урезать местные бюджеты. Мы 5 лет делали децентрализацию и делали то, чтобы бюджеты наполнить. И сейчас забирать эти средства – неприемлемо", – подытожил он.

Напомним, что ранее Гройсман заявил, что власть должна разработать и предоставить план преодоления кризиса сразу по нескольким направлениям.

Также Гройсман считает, что кризис начался не с коронавируса.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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экономический кризис коронавирус Владимир Гройсман COVID-19

Источник: Сегодня

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