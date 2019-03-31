Гройсман голосовал за будущее, а Ляшко – против свиней: за кого отдали свои голоса украинские политики

Порошенко пришел голосовать с женой, а Кличко приехал на велосипеде

Фото: facebook.com/O.Liashko.

Гройсман голосовал за будущее, а Ляшко – против свиней: за кого отдали свои голоса украинские политики //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0df/265/5ca0df2658f7c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0df/265/5ca0df2658f7c.jpg 2019-03-31T18:22:00+03:00 Политика Порошенко пришел голосовать с женой, а Кличко приехал на велосипеде

В воскресенье, 31 марта главная тема дня, к которой приковано внимание всех украинцев как в стране, так и за ее пределами – выборы президента. В такой день особенно интересно узнать, за кого голосовали сами кандидаты и представители власти.

Первым сделал свой выбор мэр столицы Виталий Кличко. Столичный градоначальник отправился в кабинку для голосования прямо после утренней велопрогулки и проголосовал на выборах. Об этом сообщает "Информатор".

Стоит отметить, что столичный градоначальник прибыл на избирательный участок в лицей имени Ивана Богуна на велосипеде и пошел в кабинку для голосования прямо в спортивной экипировке и велосипедном шлеме.

Виталий Кличко приехал на избирательный участок. Фото: Информатор

После того, как мэр проголосовал, его встретила толпа журналистов, однако он не признался, на ком остановил свой выбор.

Действующий президент Украины Петр Порошенко тоже проголосовал на выборах. Глава государства пришел вместе с супругой на избирательный участок в Дом офицеров.

Как и в случае с Киевским градоначальником, приход главы государства на избирательный участок также ожидало множество журналистов, и президент проголосовал в их присутствии под вспышки камер.

Петр и Марина Порошенко дождались своих бюллетеней и зашли в кабинки, но долго там не находились, сделали свой выбор, после чего вбросили их в урны.

Премьер-министр Владимир Гройсман проголосовал на выборах президента Украины в своем родном городе – Виннице. Видео того, как голосует Гройсман, опубликовано на его странице в Facebook.

Глава правительства вместе с супругой под вспышки камер прошли в кабинки для голосования, где сделали свой выбор, после чего одновременно в одну и ту же урну их вбросили.

"Я рад иметь возможность сегодня голосовать в Виннице. Я рад, что все украинцы могут абсолютно свободно и спокойно выбирать свое будущее. Свой выбор мы (с супругой) сегодня сделали. Я отдал свой голос за кандидата, с которым связываю успешное будущее нашей страны", – сказал Гройсман.

В отличие от главы правительства, сами кандидаты в президенты не спешили поделиться с журналистами, за кого они отдали свой голос на выборах. Главное, что участники президентской гонки пришли на избирательные участки в хорошем настроении, пишет сайт "Сегодня" в специальном материале "Как голосовали кандидаты в президенты".

Одним из первых на избирательном участке появился кандидат в президенты Олег Ляшко. Первой проголосовала его супруга Росита, а за ней – сам лидер Радикальной партии. В кабинке для голосования он долго не задержался.

"Я голосовал, чтобы свиней меньше у власти было. Сегодня у нас уникальный шанс, чтобы сильная страна была", – сказал он.

Под руку с мужем и с коллегами по партии голосовать пришла Юлия Тимошенко. Охотно общалась с прессой и рассказала о своем выборе. Говорит, голосовала за успешное будущее.

"Мы делаем шаг вперед к успешной цветущей, европейской стране. Я верю, что сегодня начинается новый исторический прогресс Украины к миру, к процветанию, к счастью каждого человека", – сказала кандидат в президенты.

Не стал откладывать на вечер голосование и лидер оппозиции Александр Вилкул. Пришел сам. Охотно шутил с журналистами. Прогнозов относительно результатов голосования не давал, но призвал украинцев сегодня воспользоваться своим правом голоса.

"Наш голос – это наше мирное оружие. Выстрелим залпом ‑ все будет очень хорошо. Все будет отлично, я проголосовал за мир, за высокую экономику, достойные зарплаты, за высокий уровень жизни и я призываю сегодня всех прийти на избирательные участки", – сказал он.

Сайт "Сегодня" внимательно следит за всеми событиями, которые происходят вокруг, и ведет хронику волеизъявления украинцев. Читайте хронику событий в режиме онлайн.

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