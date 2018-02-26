Гройсман хочет, чтобы Рада в ближайшие дни приняла закон об Антикоррупционном суде

Проект закона об Антикоррупционном суде нужно вынести на посту украинского парламента и проголосовать в первом чтении как можно скорее, чтобы уже за несколько месяцев этот орган смог начать полноценную работу.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба правительства.

"Я хочу, чтобы на этой неделе внесли в Верховную Раду (в повестку дня) и при возможности проголосовали в первом чтении закон об Антикоррупционном суде, – сказал глава правительства. – Спустя несколько месяцев Антикоррупционный суд уже должен быть создан".

Премьер подчеркнул, что на данный момент в Украине сформирована вся антикоррупционная вертикаль, однако не хватает только завершающей звена – именно справедливого суда, говорится в сообщении.

Напомним, неделей ранее Международный валютный фонд и Украина не достигли окончательной договоренности по вопросам закона об Антикоррупционном суде и реформы энергорынка.

Также напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман объяснил, как Антикоррупционный суд поможет экономике: