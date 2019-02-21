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Гройсман хочет закрепить в Конституции децентрализацию

Сегодня, 17:03

В планах правительства – завершить процесс формирования объединенных территориальных общин к 2020 году

Гройсман хочет закрепить в Конституции децентрализацию Политика В планах правительства - завершить процесс формирования объединенных территориальных общин к 2020 году

Стопроцентная децентрализация – это основа качественного будущего страны, уверен премьер-министр Владимир Гройсман. Глава правительства принял участие в собрании Ассоциации объединенных территориальных общин, где заявил, что первый этап реформы завершен.

По его словам, децентрализацию нужно закрепить в Конституции, а к 2020 году завершить процесс формирования общин – осталась треть территорий. Он отметил, что часть людей лишена возможностей, которые дает децентрализация.

"Нам нужно сделать все, чтобы в Конституции Украины закрепить повсеместность самоуправления. Мы должны четко понимать, что те миллиарды, которые сегодня сконцентрированы в местных бюджетах, должны быть максимально эффективно использованы, но не по нашему собственному усмотрению, а на совершенно четком взаимодействии с обществом, которое нас выбирает", – сказал Гройсман.

Напомним, в начале 2018 года он поведал о дальнейших этапах децентрализации в Украине. Глава правительства заявлял, что передача на места полномочий и финансовых ресурсов, углубление децентрализации и развитие регионов являются неизменными приоритетами работы правительства Украины, и теперь на первый план выходят вопросы ответственности местной власти за эффективное использование предоставленных ресурсов.

Уже в январе нынешнего года Кабмин презентовал новый этап децентрализации. Гройсман рассказывал, что за пять лет, после начала этого процесса, в Украине создано около 900 объединенных общин. Местным бюджетам передано почти 240 миллиардов гривен, построено три тысячи социальных объектов.

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Тег Конституция, Гройсман, децентрализация

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