Гройсман и Парубий могут пропустить пресс-конференцию Порошенко

В среду, 28 февраля, в киевском "Мыстецьком Арсенале" с пресс-конференцией выступит президент Украины Петр Порошенко. Такую информацию обнародовала пресс-служба главы государства. Заявленная тема пресс-конференции – "Вызовы-2018".

Вместе с тем, как минимум к началу пресс-конференции главы государства, судя по всему, не успеют ни премьер-министр Владимир Гройсман, ни председатель Верховной Рады Андрей Парубий. Глава правительства и спикер парламента запланировали свой совместный брифинг на 14:45 – он пройдет в здании Верховной Рады. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

Впрочем, совместный брифинг Парубия и Гройсмана, по данным пресс-службы Рады, должен продлиться не более часа, так что шанс побывать на пресс-конференции президента у премьера и спикера Рады все же есть.

Отметим, свою пресс-конференцию, но в России и в пятницу, 2 марта, хочет дать и экс-президент Украины Виктор Янукович. Свое выступление беглый экс-глава государства хочет посвятить якобы причастности представителей нынешней украинской власти к расстрелу протестующих на Майдане в Киеве, в феврале 2014 года.