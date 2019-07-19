Сделать стартовой
26,03
29,2
УКР
Главная Больше  Новости политики

Гройсман лидирует по результатам соцопроса о кандидатуре будущего премьера

19 июля, 20:16

Исследование обнародовала американская исследовательская компания Edison Research вместе с командой "Сегодня"


Исследование общественного мнения относительно кандидатуры будущего премьера обнародовала американская исследовательская компания Edison Research вместе с командой "Сегодня".

В итоге предпочтения опрошенных выглядят следующим образом:

15% опрошенных предпочли бы видеть на посту главы Правительства действующего премьера Владимира Гройсмана, 12% – Юлию Тимошенко, 8% поддержали бы Юрия Бойко, 7% – Игоря Смешко и 6% – Михаила Саакашвили.

В ближайшее воскресенье, 21 июля, в Украине проходят внеочередные выборынародных депутатов (кроме временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, Севастополя, а также отдельных районов Донецкой и Луганской областей).

На выборах-2019 за места в Верховной Раде IX созыва на 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах поборются 3220 кандидата: 1404 представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы.

За места в многомандатном округе поборются еще 2747 претендентов от 22 политических партий различного спектра. По размеру избирательный бюллетень будет как два листа писчей бумаги А4 (20х60 см), серо-голубого цвета со стилизованным изображением Верховной Рады.

Своим правом временно изменить место голосования воспользовались 280 922 украинца из 34 миллионов зарегистрированных избирателей.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег политика, премьер, Украина, Гройсман, рейтинги, выборы в парламент , выборы 2019

Вы сейчас просматриваете новость " Гройсман лидирует по результатам соцопроса о кандидатуре будущего премьера". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Гройсман рассказал о культурной децентрализации в Украине

Вчера, 22:57

Премьер Владимир Гройсман уверен, что конкурс является своеобразной культурной децентрализацией

Гройсман перечислил "важные точки" госбюджета-2020

Вчера, 17:08

Премьер озвучил "минималку", которую необходимо заложить в бюджет

Гройсман: Сегодня дискредитируются все демократические политсилы

17 июля, 14:02

Премьер-министр рассказал о политтехнологиях и лжи перед выборами

Гройсман озвучил возможности роста "минималки" и средней зарплаты

17 июля, 12:29

По словам премьера, поднять минимальную зарплату позволяет экономика

Как определить, натуральный мед или нет?

Ученые обнаружили связь между сном, памятью и шизофренией

Астролог назвал четыре знака Зодиака, которым не повезет в июле

​Уровень моря поднимется на 2 метра

Треть украинцев не хотят зарабатывать на своих деньгах

Создано приложение, с помощью которого можно обнаружить рак кожи

Подавление единственного фермента замедляет старение на 10%

США грозит дефолт в сентябре

Zdeňka Seidlová: самые красивые бегуньи из Instagram

Американка покоряет Instagram: видео и фото красивой бегуньи

Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР

У Путина спросили о судьбе Донбасса: мгновенный ответ

Почем отдых в Украине: цены и самые популярные направления в 2019 году

Сегодня, 07:00

Экономнеделя на двоих на наших курортах стартует от 2,5 тысячи грн, а люкс — от 22 тысяч

Летняя экономия аукнется к зиме: как скажется на платежках снижение цены на газ

Вчера, 07:14

Газ упал в цене еще на 65 коп. за куб. м. Эксперты: ждем подорожания

Прогноз Минэкономики: что будет, если зарплаты украинцев заметно подрастут

17 июля, 07:51

В правительстве назвали размер средних зарплат на ближайшие 4 года

"Оккупационные войска России покинули хорошо оборудованные позиции": интервью с командующим ООС

17 июля, 07:27

6 мая произошла ротация в руководстве Операции объединенных сил. С какими проблемами столкнулся новый командующий, узнавал сайт "Сегодня"

10 признаков безвкусно одетой женщины

Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет

Невестка Поплавского получила титул "Миссис Украина-2019"
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь