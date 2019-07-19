Гройсман лидирует по результатам соцопроса о кандидатуре будущего премьера

Исследование обнародовала американская исследовательская компания Edison Research вместе с командой "Сегодня"





Исследование общественного мнения относительно кандидатуры будущего премьера обнародовала американская исследовательская компания Edison Research вместе с командой "Сегодня".

В итоге предпочтения опрошенных выглядят следующим образом:

15% опрошенных предпочли бы видеть на посту главы Правительства действующего премьера Владимира Гройсмана, 12% – Юлию Тимошенко, 8% поддержали бы Юрия Бойко, 7% – Игоря Смешко и 6% – Михаила Саакашвили.

В ближайшее воскресенье, 21 июля, в Украине проходят внеочередные выборынародных депутатов (кроме временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, Севастополя, а также отдельных районов Донецкой и Луганской областей).

На выборах-2019 за места в Верховной Раде IX созыва на 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах поборются 3220 кандидата: 1404 представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы.

За места в многомандатном округе поборются еще 2747 претендентов от 22 политических партий различного спектра. По размеру избирательный бюллетень будет как два листа писчей бумаги А4 (20х60 см), серо-голубого цвета со стилизованным изображением Верховной Рады.

Своим правом временно изменить место голосования воспользовались 280 922 украинца из 34 миллионов зарегистрированных избирателей.

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