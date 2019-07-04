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Гройсман назвал осквернением памяти Небесной Сотни попытку отмены люстрации

4 июля, 11:21

Глава правительства говорит о недопустимости сворачивания люстрационных процессов

Фото: Кабинет министров Украины

Закон о люстрации был одним из основных требований Революции Достоинства. Народ требовал отстранить от власти сообщников Януковича – и за это украинцы проливали кровь на майданах по всей стране.

Об этом премьер-министр Владимир Гройсман пишет на своей странице в Facebook.

"Первое послереволюционное правительство разработало и реализовало соответствующий закон. Отменить его – недопустимо. Это осквернение памяти Героев Небесной Сотни и всех украинцев, погибших во время войны с Россией и плевок в глаза тем, кто продолжает защищать мир на востоке нашей страны сейчас", – считает глава правительства.

Он призвал все ветви власти не допустить сворачивания люстрационных процессов.

"Отдельно обращаюсь к украинскому парламенту: рассмотреть законопроект 2695, который разрабатывало правительство совместно с экспертами, общественными активистами и народными депутатами еще четыре года назад по совершенствованию Закона о люстрации и выполнению рекомендаций Венецианской комиссии", – добавил Гройман.

По его мнению, действующий парламент способен принять этот закон, чтобы сделать невозможным попытки пересмотра и отмены люстрационных процессов.

Напомним, под Конституционным судом проходит многочисленная акция протеста, а новости "Сегодня" ведут онлайн-трансляцию из-под здания КСУ.

Ранее в Минюсте рассказали, как идет люстрация в Украине.

Также был объявлен новый главный люстратор Украины.

27 февраля 2019 года КСУ обнародовал решение о признании неконституционной статьи 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение). В частности, судьи считают, что данная статья противоречит статьям 62 и 63 Конституции, согласно которым все сомнения относительно доказанности вины лица истолковываются в его пользу и что никто не обязан давать показания или объяснения относительно себя и своих близких.

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Тег КСУ, люстрация, Гройсман

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