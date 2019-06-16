Гройсман назвал условие увеличения минимальной зарплаты украинцев как минимум вдвое

Премьер заверил, что знает способ добиться увеличения размера заработной платы в Украине

Владимир Гройсман. Фото: Урядовий портал

Размер минимальной зарплаты в Украине может увеличен практически вдвое благодаря росту экономики. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в эфире одного из украинских телеканалов.

"Хотелось бы, чтобы каждый работающий человек имел возможность прийти в магазин и купить то, что нужно. Мне удалось сделать из 50 долларов минимальной зарплаты 150 долларов", – заявил он.

По словам премьера, "за ближайших два года Украина может достичь размера минимальной зарплаты в 300 долларов", и глава правительства знает, "как это нужно сделать в дальнейшем".

Гройсман подчеркнул, что печатный станок – это не сценарий работы правительства.

"Только тот план, который я реализую несколько лет. Никаких печатных станков! Только экономика – за счет детенизации и инвестиций", – резюмировал премьер-министр.

Ранее Госслужба статистики сообщила, что по итогам января-марта 2019 года самая высокая среднемесячная зарплата зафиксирована у работников авиационной отрасли – она составила 25 850 грн.

При этом в апреле средняя номинальная зарплата штатного работника украинских предприятий, учреждений и организаций достигла 10 269 грн. Апрельский показатель превысил уровень минимальной зарплаты, которая составляет 4173 грн, почти в 2,5 раза.

А Киевский городской центр занятости назвал профессии, представители которых зарабатывают в столице больше всех:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Гройсман назвал условие увеличения минимальной зарплаты украинцев как минимум вдвое". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"