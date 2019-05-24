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Партия Гройсмана пойдет на выборы в Раду самостоятельно

24 мая, 19:58

Премьер рассказал, что его политсила будет называться "Украинская стратегия"


На досрочных парламентских выборах премьер-министр Владимир Гройсман возглавит собственную партию, которая не будет объединяться с другими. Об этом заявил Гройсман в эфире канала "Украина".

"Я принял решение о том, что я буду идти в украинский парламент. Я хочу создать политическую силу без объединений. Я ее возглавлю. Хочу сформировать команду молодых людей, которые имеют опыт и четко понимают, что нужно государству. Эта политическая сила будет называться "Украинская стратегия". Наша стратегия – это сильная Украина и состоятельные граждане", – заявил Гройсман.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что не сменил своего решения и уходит с должности. Такое заявление он сделал в среду, 22 мая, открывая заседание Кабмина.

Напомним, политический консультант Владимир Васильев отмечал, что отставка Гройсмана связана с его политическими амбициями. Нынешний премьер планирует идти на парламентские выборы и осознает, что это лучше делать не с руководящей должности.

Кроме того, перед отставкой Гройсман подвел итог работы Кабмина. По его словам, действующее правительство Украины за три года своей деятельности сломало тренд разрушения экономики, который возник из-за объективных причин, прежде всего – внешней агрессии.

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Тег выборы, Верховная Рада, Гройсман

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