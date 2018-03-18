Гройсман о миллиардных долгах РФ перед Украиной: Не хотят платить, но куда они денутся

Премьер-министр Владимир Гройсман уверен, что Россия выплатит Украине весь долг по решению украинского и международного судам. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, передает пресс-служба Кабмина.

Он рассказал, сколько Россия должна Украине.

"Мы выиграли Стокгольмский арбитраж. Это 2,5 миллиарда долларов, еще почти 6 миллиардов (171 млрд грн) – по иску Антимонопольного комитета Украины (за нарушение антимонопольного законодательства). Это 8,5 миллиарда долларов. Они не хотят этого выполнять (решение Стокгольмского арбитража – ред.), но куда они денутся", – сказал глава правительства.

Напомним, "Газпром" проиграл апелляцию о штрафе АМКУ на 171 млрд гривен. Киевский апелляционный хозяйственный суд отказал в удовлетворении жалобы на штраф Антимонопольного комитета Украины в 171 млрд грн, наложенный на российский "Газпром".

Напомним, в конце февраля завершился длительный спор между компаниями в Стокгольмском арбитраже, который обязал "Газпром" заплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить украинцам 2,56 млрд долларов.