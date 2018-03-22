Гройсман о Савченко: "Это вопрос психического здоровья человека"

Люди хотят мира и спокойствия, а не террористических атак, отметил глава правительства

Премьер-министр Владимир Гройсман засомневался в психическом здоровье народного депутата Надежды Савченко после намерения осуществить кровавые теракты в Киеве. Об этом он сказал в комментарии телеканалу "Прямой".

Он назвал ужасными намерения нардепа.

"Окончательную точку в этом вопросе поставит следствие. Я недавно сказал, что это вопрос психического здоровья человека, считает, что кровопролитие – это нормально. Хочу поблагодарить СБУ, представителям ВСУ, которые провели эту операцию по выявлению такого замысла. Это просто ужасно. Люди хотят мира и спокойствия, а не террористических атак", – заявил Гройсман и добавил, что Рада приняла правильное решение по Савченко.

Глава правительства отметил, что теперь следствие и суд разберутся в вине фигурантов дела по подготовке террористического акта и свержения власти.

Разоблачение Савченко также прокомментировал и президент Петр Порошенко. По его словам, цель российской спецоперации посеять хаос и уничтожить украинское государство.

Как сообщалось, Верховная Рада разрешила привлечь Савченко к уголовной ответственности. Депутаты поддержали все три представления – снятие неприкосновенности, задержание и арест. Через некоторое время ее задержали и увезли в СБУ. После голосования в Верховной Раде Савченко вышла к родным, пообщалась с ними и вернулась в Верховную Раду, где и была задержана. Следователь зачитал ей ее права и предложил пройти в машину для поездки в СБУ. Уже в СБУ ей объявили подозрение в организации терактов в Киеве.

Подробней о ситуации вокруг скандального нардепа можно узнать в материале: "Снятие неприкосновенности и задержание Савченко: все подробности".

Савченко подозревается в преступлениях по ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованного группой или преступной организацией), ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.