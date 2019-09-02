Гройсман о снятии депутатской неприкосновенности: Обещания избирателям нужно выполнить

/ Фото: Кабинет министров Украины

Во вторник, 3 сентября, в Верховной Раде во втором чтении народные избранники будут голосовать норму о снятии депутатской неприкосновенности.

Бывший премьер-министр Украины, глава партии "Украинская стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман призал парламентариев проявить политическую волю и мудрость, сделать то, о чем говорили и обещали.

Реклама

"Завтра в Верховной Раде во втором чтении будут голосовать норму о снятии депутатской неприкосновенности. Давнее обещание избирателям, которое наконец надо выполнить. Правда некоторые политические силы уже нашли причины не голосовать. Думаю, это нечестная позиция. Призываю парламентариев проявить политическую волю и мудрость, сделать то, о чем говорили и обещали", - написал он на своей страничке в Facebook в понедельник вечером..

Как известно, Верховная Рада на этой неделе проведет только одно пленарное заседание – 3 сентября, и планирует рассмотреть законопроект № 7203 об отмене депутатской неприкосновенности. Об этом заявил на согласительном совете лидеров фракций спикер парламента Дмитрий Разумков.

Он напомнил, что 29 августа законопроект поддержали 363 нардепа, поэтому завтра рассчитывает не менее чем на 300 голосов для принятия документа в целом.

Как сообщали новости "Сегодня", 29 августа состоялось первое заседание парламента нового созыва. Первый день оказался кардинально не похож на старты парламента предыдущих созывов. Казалось, партия власти задалась целью как можно ярче продемонстрировать всем, что они совсем не такие, как их предшественники. И у них это получилось. Читайте подробнее, как отработала первый день Верховная Рада.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама