Гройсман о столкновениях под Радой: Арсен Борисович, мы должны остановить эту вакханалию

Сегодня, 12:29

Глава правительства призвал Авакова поставить точку в "беспределе", который произошел у стен парламента

Столкновения под Радой. Фото: facebook.com/gnap.ua
Столкновения под Радой. Фото: facebook.com/gnap.ua

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал правоохранительные органы к адекватной правовой реакции на столкновения активистов с полицией под Верховной Радой 27 февраля.

Об этом он заявил на заседании правительства, передает 112.ua.

Премьер возмущен действиями активистов и считает, что правоохранители у стен парламента не заслужили такого отношения к ним.

"Кто дал право поднимать руку на этих молодых ребят, которые защищают Украину и порядок? Которые никогда руки не поднимут просто так. Это чьи-то родные, чьи-то сыновья. Это, в конце концов, ребята, которые идут защищать и служить, а не давить на бизнес, и мы как общество должны их защитить", – сказал Гройсман.

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В результате глава правительства обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову с требованием разобраться с этой ситуацией.

"Арсен Борисович, мы должны начать серьезное наступление на эту вакханалию. В стране надо поставить точку на этом беспределе. Никто никому сейчас не запрещает протестовать, выходить с лозунгами, в конце концов, в стране есть свобода слова. Но совершать преступления! Я требую адекватной реакции правоохранительной системы", – добавил премьер

Как рассказывали в полиции, в результате столкновений пострадали около десяти силовиков и были задержаны активисты. Правоохранители обещают, что этому инциденту будет дана юридическая оценка.

В свою очередь в Раде вице-спикер Ирина Геращенко призвала некоторых депутатов выйти к активистам с требованием свернуть палаточный городок.
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