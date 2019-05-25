Гройсман о заседании Международного трибунала: Россия должна понести наказание

Международный трибунал по морскому праву удовлетворил иск Украины против Российской Федерации относительно 24 украинских моряков и обязал Россию отпустить их

Фото: Кабинет министров Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что сегодняшнее решение международного трибунала ООН является правовой оценкой действий агрессора.

"Сегодняшнее решение – это также и правовая оценка действий агрессора…Агрессор должен это понять и, в конце концов, понести заслуженное наказание. Надеюсь, что наши ребята как можно быстрее вернутся домой. А я всегда буду бороться за каждого украинца, который попадет в беду", - написал Гройсман на своей странице в Facebook в субботу вечером.

Напомним, Международный трибунал по морскому праву удовлетворил иск Украины против Российской Федерации относительно 24 украинских моряков и обязал Россию отпустить их. Суд принял положительное решение и обязал Россию немедленно освободить и вернуть украинские корабли (19 голосов "за", 2 "против"), освободить и вернуть украинских моряков (19 "за", 1 "против").

В МИД Украины заявили, что ожидают немедленного освобождения украинских моряков.

В МИД РФ заявили, что будут и дальше отстаивать свою позицию.

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