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Гройсман обратился к Зеленскому: В децентрализации сейчас имеем хаос и абсурд, нужен диалог с громадами

1 июля, 22:36

Елена Вус Елена Вус

Он напомнил, что первый этап реформы предоставил местным властям новые финансовые возможности

В реформе децентрализации сейчас имеем хаос и абсурд, который породили сомнительные решения об оптимизации районов и неопределенность полномочий различных уровней власти. Сама же реформа стартовала в 2014 году и была признана всеми международными партнерами Украины наиболее успешным преобразованием. Теперь только разумный диалог с громадами и представителями местного самоуправления позволит завершить реформу правильно и в интересах граждан.

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Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сказал премьер-министр Украины (2016-2019) Владимир Гройсман.

Он призвал все заинтересованные стороны, а в частности президента Владимира Зеленского наладить диалог с громадами, как единственный способ правильно завершить реформу.

"Я к этой реформе имею особое отношение и особенно отношусь. Для меня она, как "профессиональное дитя". Но я считаю, что последние 10 месяцев – это потерянное для реформы время. Надо было правильно оптимизировать районы, объединить громады ", – сказал Владимир Гройсман.

Он напомнил, что за время реализации реформы – в течение последних 5 лет – не было ни конфликтов, ни резонансных событий. Зато сейчас наметились прямые проявления хаоса. Особенно в контексте распределения районов, в котором многие эксперты видят потерю приобретенных местным самоуправлением возможностей.

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"Именно поэтому, я обращаюсь ко всем – и к президенту. Господин президент, обратите внимание на децентрализацию, на диалог с местными органами власти. Пообщайтесь о том, как завершить спокойно и правильно всю систему, чтобы иметь эффективное местное самоуправление, эффективную центральную власть и надзор, – сказал Владимир Гройсман. – То, что пытаются делать – это хаос и абсурд ".

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Он напомнил, что первый этап реформы предоставил местным властям возможности – прежде всего в финансовом плане. Местные бюджеты выросли в 4 раза. И это позволило получить в громадах доступ к образованию, медицине. Сейчас встал вопрос заинтересованности местных властей в развитии локальной экономики.

"И на местах знают, как эффективно распределять средства. Поэтому надо дать рычаги контроля людям ", – добавил Владимир Гройсман.

Между тем, идея правительства заново поделить районы в областях Украины вырисовывается более четко. На сайте Верховной Рады был опубликован сам текст постановления о новых районах, а также сказано, что документ уже попал на рассмотрение парламентских комитетов. Согласно проекту постановления, в Украине предлагается создать 129 районов вместо нынешних 490. Из них 17 приходятся на незаконно аннексированный Крым и оккупированный Донбасс.

Комментируя утверждение правительством перспективных планов для всех областей Украины, президент Владимир Зеленский заявил, что процесс децентрализации выходит на финишную прямую и что это даст толчок успешному развитию регионов.

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Как будут выглядеть области Украины после нового территориального деления, вы можете узнать в материале "Оставят только треть райцентров: как хотят переделить Украину и что изменится для людей". А о дипломатическом скандале, который это спровоцировало, смотрите в видеосюжете:

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