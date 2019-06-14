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Гройсман жестко отреагировал на выдачу Россией паспортов жителям ОРДЛО

14 июня, 13:59

Россия начала предоставлять гражданство жителям оккупированных украинских территорий

Фото: Кабинет министров Украины

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина не признает незаконно выданные российские паспорта гражданам Украины. Об этом он написал в Twitter.

Глава правительства также обратился к Западу с призывом не признавать фейковые "документы".

"Россия начала выдавать паспорта жителям оккупированных украинских территорий. Дерзко и нарушая все нормы права и морали. Подчеркиваю: мы никогда не признаем гражданство, которое выдает и будет выдавать страна-агрессор. И призываем наших партнеров присоединиться к нашей позиции", – написал Гройсман.

Как сообщали новости "Сегодня", Россия начала выдавать свои паспорта жителям Донбасса. Российские СМИ пишут, что первые 34 жителя "ДНР" пересекли границу с Россией для получения гражданства.

Напомним, 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов украинцам, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях Донбасса. "Установить, что лица, постоянно проживающие на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство России в упрощенном порядке". 1 мая Путин подписал еще один указ о российских паспортах для всех украинцев. Читайте подробней, как выдают документы жителям оккупированных территорий.

Стоит отметить, что двойное гражданство в Украине не признается законодательством.


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Тег Россия, Донбасс, паспорт, Гройсман

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