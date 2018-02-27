Гройсман озвучил планы на парламентские выборы

Сегодня, 13:57

Глава правительства объяснил, что хочет продолжать внедрять изменения в стране

Владимир Гройсман. Фото: архив
Владимир Гройсман. Фото: архив

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что намерен принять участие в следующих парламентских выборах ради продолжения внедрения изменений в стране. Об этом он сказал на встрече с представителями региональных СМИ.

Он отметил, что до начала выборов нужно решить вопрос с новой избирательной системой.

"Я планирую принимать участие в следующих парламентских выборах. Каждый политик должен задать себе вопрос: зачем он это делает... Я буду принимать участие, чтобы бороться за проведение конкретных необходимых решений", – сказал Гройсман.

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Он объяснил, чем обусловлено его стремление.

"Нам нужны дальнейшие изменения в стране, нужно создание нормальной системы жизни в стране, а это возможно при поддержке украинского парламента. Задач очень много, и я планирую принимать участие в следующих выборах для реализации этих задач", – добавил премьер.

В свою очередь и секретарь СНБО Александр Турчинов озвучил свои планы на выборы, но президентские. Он опроверг слухи о том, что возглавит штаб нынешнего главы государства на предстоящих президентских выборах.

Парламентские выборы в Украине пройдут в октябре 2019 года. Однако уже давно ходят разговоры об их возможном досрочном проведении. В связи с этим президент Украины Петр Порошенко озвучил позицию по досрочным выборам. Глава государства считает, что выборы президента и в Раду должны пройти в определенные Конституцией сроки.
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Источник:

УНИАН

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