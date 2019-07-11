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Гройсман подготовит Зеленскому и варианты парада, и премии военным

11 июля, 01:15

Варианты парада будут подготовлены в течение недели

Фото: Сегодня

Правительство подготовит президенту Украины Владимиру Зеленскому варианты проведения военного парада, не отказываясь от денежных добавок военным.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, – пишет Укринформ.

"Я предложил президенту, что мы подготовим варианты, каким образом выплатить повышение военным и провести парад с минимальными затратами", – отметил Гройсман.

По его словам, варианты будут подготовлены в течение недели.

"Президент как Верховный главнокомандующий примет решение, но я считаю, что парад – не для чиновников, а для украинского общества, для украинских воинов, которые защищают нашу страну от российских агрессоров, чтобы отдать им дань уважения. Когда они пройдут по Крещатику под аплодисменты сотен тысяч украинцев – это будет большое событие", – добавил Гройсман.

Как сообщали новости "Сегодня", президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинцам, в котором заявил, что в 2019 году на День Независимости не будет военного парада. А 300 млн гривен, которые должны были уйти на организацию парада – уйдут на премии украинским бойцам. Глава государства отметил, что есть много людей, которые нуждаются в деньгах больше, чем в парадах.


В свою очередь спикер Верховной Рады Андрей Парубий отреагировал на отмену Зеленским военного парада. Он парламента призвал ветеранов войны, участников Революции Достоинства и волонтеров выйти на Крещатик и пройти парадом 24 августа.

Как сообщалось, в 2018 году на День Независимости в Киеве прошел один из крупнейших военных парадов за последние годы – в нем приняли участие около 4500 военных и 250 единиц техники. На параде отмаршировали 24 подразделения ВСУ, Госпогранслужбы, СБУ, Нацгвардии, ГСЧС, Нацполиции и других силовых подразделений, выполняющих задачи по охране и обороне страны. Кроме того, по Крещатику прошлись военные из 18 стран мира – всего 300 человек.

Напомним, ранее военные эксперты отмечали, что военный парад в Киеве необходим, чтобы послать России сигнал, что Украине есть чем защищаться от атак российской армии.

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Тег Зеленский, парад, Гройсман, варианты

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Источник:

Укринформ

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