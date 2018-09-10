Гройсман пообещал "публично бить" коррупционеров

Сегодня, 20:20

Премьер объявил прямую войну контрабанде


Премьер-министр Владимир Гройсман считает объявленную правительством кампанию против контрабанды настоящей "войной против серых схем, нечестных предпринимателей и контролеров".

Об этом он сказал 10 сентября в Одессе во время совещания с участием руководителей таможенных подразделений ГФС и представителей деловых ассоциаций, информирует "Правительственный портал".

"Все, кто делает страну беднее, должны на себе почувствовать неотвратимость изменений и нашу принципиальную позицию. Я объявил прямую войну этой контрабанде. И это не вопрос миллиард плюс или миллиард минус. Это вопрос силы страны", – заявил Гройсман.

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Премьер говорит, что после начала кампании рост ежедневных платежей составил 1,5 млрд грн.

"И я знаю точно, что это не предел", – сказал Гройсман.

"Наша задача сделать Украину сильнее. И либо мы способны работать в этих условиях, или надо делать кадровые ротации и усиления, чтобы обеспечить тенденцию к росту. Друзья, бросайте (грабить страну). Бить буду публично", – заявил премьер.

Напомним, итоги работы таможни в июне-июле 2018 года свидетельствуют о том, что борьба с контрабандой в Украине дает ощутимые результаты. Как сообщили в ГФС и Кабмине, за июль в госбюджет поступило более 29,7 млрд грн. Это на 3,7 млрд грн больше, если сравнивать с июлем 2017 года. При этом относительно июня 2018 показатели поступлений в госбюджет выросли почти на 3,2 млрд грн. Как отметил Продан, средние за день поступления от таможни уже превышают 1,4 млрд грн.

Кроме того, с момента старта инициативы "Украина без контрабанды" – с 21 июня по 30 июля, – государственная казна получила 37,5 млрд грн таможенных платежей, а фактические поступления по сравнению с соответствующим периодом прошлого года выросли почти на 6 млрд грн.

Ранее немецкое издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на собственное журналистское расследование, которое было проведено в Киеве и Одессе, заявило, что от коррупции на таможне Украина теряет до 4,8 млрд долл. в год. 
коррупция, контрабанда, Гройсман, премьер-министр, Владимир Гройсман

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Источник:

"Сегодня"

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