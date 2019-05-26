Гройсман попросит Раду об увольнении и продолжит работу в "антикризисном режиме"

Гройсман продолжит работать премьер-министром до создания нового правительства

Владимир Гройсман. Фото: Кабинет министров Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман попросит Верховную Раду уволить его с должности и продолжит работу в "антикризисном режиме".

Об этом Гройсман заявил в эфире одного из украинских телеканалов вечером 26 мая.

"Парламент должен рассмотреть мое заявление об отставке, и я буду просить парламент удовлетворить его. После того, как парламент примет мою отставку, Конституция и законы предусматривают, что я продолжаю работать премьер-министром до создания нового правительства, также продолжают работать все министры", – отметил он.

Отвечая на вопрос, будет ли находится Гройсман и министры в статусе и.о. до этого времени, премьер сказал: "Даже в статусе и.о. после отставки мы продолжаем работать на своих должностях".

Вместе с тем он отметил, что до отставки правительство работало в плановом режиме.

"Очевидно, что сейчас мы переходим в такой, я бы сказал, антикризисный режим", - добавил глава правительства.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировано заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана об отставке. Скорей всего, в один из дней следующей пленарной недели, которая пройдет с 28 по 31 мая, отставка будет принята. Хотя могут быть неожиданности. В любом случае правительство продолжит работать, пока в парламенте не создадут новую коалицию и не изберут нового премьера.

Напомним, Владимир Гройсман рассказал "Сегодня", что на досрочных парламентских выборах возглавит собственную партию, которая не будет объединяться с другими.

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