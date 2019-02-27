Гройсман поставил Россию в один ряд с диктаторами, убийцами и ворами

Кремль должен заплатить высокую цену за свою агрессию, что заставит отказаться от своих варварских планов, считает премьер

Фото: Twitter

Гройсман поставил Россию в один ряд с диктаторами, убийцами и ворами //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/64e/65a/5c764e65aa368.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/64e/65a/5c764e65aa368.jpg 2019-02-27T10:47:24+02:00 Политика Кремль должен заплатить высокую цену за свою агрессию, что заставит отказаться от своих варварских планов, считает премьер

Аннексия Крыма Россией это не только проблема Украины, но и угроза для всего демократического мира, так как полуостров превратился из процветающего курорта в военную базу Кремля. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман по случаю пятилетия оккупации полуострова на V Международного форума "Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления".

По его словам, вопрос освобождения полуострова и украинских политзаключенных касается, в том числе, и всего цивилизованного мира, так как речь идет о мировой безопасности.

"В один момент руководство России решило, что они могут в современном мире поступить так, как поступали до них диктаторы, агрессоры, воры и убийцы. И кто стал заложником этой агрессии? Миллионы людей – от украинского Крыма до украинского Донбасса. Что они принесли на нашу землю? Страдания, разлуку семей. И главное – наши граждане сегодня находятся в российских тюрьмах, потому что отстаивают свое право на свободу и свободные взгляды", – сказал Гройсман.

Премьер считает, что Россия должна платить высокую цену за свою агрессию, что заставит ее отказаться от своих варварских планов.

"Сравните Крым до аннексии и после аннексии. До аннексии – это был прекрасный украинский курорт с временным пребыванием российского флота, который должен был покинуть полуостров и передислоцироваться в Россию. А сегодня это военная база, которая представляет угрозу для всего демократического мира. Весь демократический мир должен быть объединен, чтобы заставить агрессора отказаться от своих планов, начать уважать закон и суверенитет других стран. Мы должны бороться за то, чтобы каждый политический заключенный был освобожден, чтобы украинцы возвращались домой. Мы не будем уступать агрессии и чужим амбициям, которые базируются не неуважении к другим нациям и суверенитету других государств. А обращаясь к крымчанам, я хочу сказать: мы помним и думаем о том, как приблизить тот день, когда мы сможем отмечать дату освобождения Крыма от российских оккупантов. Мы этого достигнем. Украинский Крым будет гостеприимным курортом и жемчужиной нашего государства", – подчеркнул глава правительства.

Как сообщалось, президент Петр Порошенко обвинил Россию в прикрытии "живым щитом" из крымчан при аннексии Крыма. По его словам, Украина направила сообщение в Гаагу об использовании Кремлем гражданских лиц во время вторжения на полуостров.

Недавно в Министерстве иностранных дел Украины напомнили о последствиях российской агрессии. Киев отмечает, что, несмотря на непризнание миром незаконного "референдума" в Крыму, неготовность международного сообщества решительно отреагировать на дерзкий акт агрессии со стороны России позволила преступном кремлевскому режиму продолжить агрессию и оккупировать часть украинского Донбасса.

На днях в Украине отмечали День крымского сопротивления российской оккупации. Подробней смотрите в сюжете "Сегодня".

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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