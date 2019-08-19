Гройсман пожелал успехов новому правительству

Свои планы на будущее нынешний премьер-министр пока не раскрывает

/ Фото: Кабинет министров Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман желает успехов новому правительству. Об этом он сообщил журналистам в понедельник, 19 августа, в кулуарах бизнес-форума, передает "112 Украина".

"Я точно знаю, что все то, что будет касаться украинского интереса, я в этом желаю новому правительству успехов", – заявил Гройсман.

Свои планы на будущее нынешний премьер прокомментировал так: "Я точно знаю, что будущее есть, и о будущем я обязательно отвечу в будущем".

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Ранее Владимир Гройсман уже дал поручения министерствам подготовиться к передаче дел своим преемникам, а сегодня отметил, что, возможно, уже в конце августа будет сформировано новое правительство.

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По его словам, ведомства уже полным ходом готовятся передать дела новым министрам, и отметил важность, чтобы у нового правительства уже была соответствующая основа для работы.

"Мы продолжаем готовить все материалы для нового правительства Украины. Надеюсь на то, что в ближайшие недели, возможно, уже в конце августа, будет сформировано новое правительство, и тогда мы сможем от министерств и правительства в целом передать те наши наработки, проекты, которые мы вели, для того чтобы они имели свое продолжение. Мы закладываем сегодня абсолютно новую традицию подготовки всех материалов, для того чтобы новое правительство могло быстро войти в дела, чтобы при формировании политики нового правительства тоже была соответствующая основа того, что было проделано нашим правительством за предыдущий период", – заявил Гройсман.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно представитель президента в правительстве Андрей Герус заявил, что коалиция Рады заберет все министерские кресла в Кабмине. Также он рассказал, что может достаться парламентской оппозиции, отметив, что в президентской команде рассчитывают на формирование нового состава правительства в первые пару дней работы парламента.

Также мы писали о том, кто может заменить Гройсмана в Кабмине. Сайт "Сегодня" выделяет кандидатов, которые не особо фигурировали в качестве потенциальных премьеров. На роль премьер-министра Украины, по данным украинских, иностранных СМИ, экспертов и представителей команды президента, рассматривают сразу несколько кандидатур. Основные из них три.

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