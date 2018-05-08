Гройсман предлагает сделать городские улицы доступными для людей с инвалидностью

Все проекты городской инфраструктуры должны быть согласованы с организациями по защите прав людей с инвалидностью, считает премьер

Премьер-министр Владимир Гройсман предлагает сделать городские улицы доступными для всех. Глава правительства предлагает местным властям ввести должность уполномоченного по правам людей с инвалидностью. Строительство пандусов и специальных туалетов необходимо внести в программу регионального развития. А все проекты городской инфраструктуры должны быть согласованы с организациями по защите прав людей с инвалидностью.

"Мы можем достичь абсолютно хороших результатов. В чем вопрос: мы понимаем то, что есть такая потребность или нет. Если как в советском союзе не будем понимать, то люди будут сидеть у себя на 5, 9 на 2 этаже в 4 стенах и вы сами понимаете в каком состоянии. Или мы все сделаем для того чтобы барьеры снять, помочь людям полностью интегрироваться в условия нормальной жизни", – сказал Владимир Гройсман.

Отметим, в декабре прошлого года Рада заменила термин "инвалид" на "человек с инвалидностью" в ряде законов. Цель законопроекта – привести действующее законодательство в соответствие с европейскими нормами.

Напомним, недавно Верховная Рада приняла закон "О внесении изменения в Закон Украины "О реабилитации инвалидов Украины" относительно установления группы инвалидности участникам антитеррористической операции.