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Гройсман предложил отправить Климкина в отпуск

28 июня, 01:22

Гройсман готов назначить первого заместителя министра иностранных дел

Фото: Кабинет министров Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что может отправить главу МИД Павла Климкина в отпуск и назначить на его должность исполняющего обязанности. Такое предложение он сделал в четверг в качестве варианта разрешения конфликта между президентом страны Владимиром Зеленским и главой внешнеполитического ведомства.

"Пусть обратится к министру иностранных дел Павлу Климкину и предложит ему уйти в отпуск на несколько месяцев, я подпишу", — озвучил он инициативу в эфире одного из украинских телеканалов. Глава правительства добавил, что после этого с подачи Зеленского готов назначить первого заместителя министра иностранных дел, который бы исполнял обязанности главы ведомства.

Кроме того, Гройсман напомнил, что Климкин был назначен еще бывшим президентом Украины Петром Порошенко, "но сегодня он работает под руководством Зеленского". "И выходить с нотами, не согласовав позицию ни с президентом, ни с премьер-министром, считаю недопустимым, потому что за каждым таким заявлением — судьбы людей", — подчеркнул он.

Напомним, что министр иностранных дел Павел Климкин рассказал о "российском разводе" и показал ноту МИД РФ. Климкин напомнил, что Россия могла бы без проблем завершить все внутренние процессы для освобождения моряков, но вместо этого захотела поймать украинские власти в ловушку.

Глава МИД Украины отметил, что в ноте-ответе была изложена позиция, которую Киев и его международные партнеры отстаивают с самого первого для российского плена моряков.

Напоследок он выразил недоумение, почему президент Владимир Зеленский, который на сегодняшнем брифинге эмоционально раскритиковал Климкина за то, что он не согласовал с ним ответ Кремлю, не высказал ему все претензии лично.


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Тег моряки, отпуск, Зеленский, Климкин, Гройсман

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ТАСС

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