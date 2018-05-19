Гройсман предположил, когда Украина начнет диалог о членстве в ЕС

По мнению премьера, диалог о вступлении Украины в ЕС может начаться в среднесрочной перспективе

Премьер-министр Владимир Гройсман вслед за президентом Петром Порошенко поздравил Украину с Днем Европы и выразил уверенность в том, что наша страна начнет диалог относительно членства в ЕС уже "в среднесрочной перспективе". Об этом говорится в поздравлении главы правительства.

"Украина всегда была частью европейской цивилизации. Сегодня нам уже никому не нужно доказывать, что Украина – это Европа. О своем цивилизационном выборе новейшая Украина заявила четко и недвусмысленно", – заявил он.

Кроме того, Гройсман напомнил о том, что, "начиная с Революции Достоинства, украинцы еще активнее демонстрируют всему миру свое историческое стремление быть частью объединенной Европы, и никто не может отрицать нашего права на это" и добавил, что украинцы упорно работают над достижением членства в ЕС.

"Реформирование практически каждой общественной и государственной сферы, приведение нашего законодательства в соответствие с европейским, сотрудничество в рамках зоны свободной торговли и Соглашения об ассоциации – все это составляющие процесса неустанной евроинтеграции страны", – заверил премьер.

Отдельно он выразил убеждение в том, что уже в среднесрочной перспективе Украине удастся выйти на предметный политический диалог относительно членства Украины в ЕС.

Напомним, что на государственном уровне День Европы, который отмечается в третью субботу мая, был учрежден в 2003 году – после принятия Украиной стратегического курса на евроинтеграцию.

В Киеве празднования будут длиться до 25 мая — с лекциями, фестивалями и конкурсами. Главное празднование состоится на Контрактовой площади, где пройдет концерт, а все желающие смогут поучаствовать в велопробеге по центральным улицам города.