Гройсман прибыл в Раду
Глава правительства в ожидании решения народных депутатов относительно его отставки
Премьер министр Владимир Гройсман прибыл в Верховную Раду, где сегодня будет рассматриваться вопрос о его отставке.
Об этом сообщает Укринформ.
Отмечается, что он пришел на заседание фракции "Блока Петра Порошенко", которое состоится в стенах парламента. Он зашел в Раду, не пообщавшись с журналистами.
Напомним, накануне комитет ВР по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал народным депутатам рассмотреть заявление главы правительства об отставке. В Раде был зарегистрирован соответствующий законопроект, в котором указывалось, что в случае увольнения премьер-министра, в отставку автоматически уходят и все члены Кабинета министров.
Следите за онлайном сайта "Сегодня", как Гройсмана будут отправлять в отставку.
Также на днях Гройсман высказался о сокращении количества депутатов Рады. "Думаю, что количество может быть меньше, я не вижу в этом никакой, в принципе, большой угрозы", – сказал Гройсман на Форуме для активной молодежи "Державотворець в дії" в четверг в Киеве.
Отметим, что сегодняшняя возможная отставка Гройсмана далеко не единственный вопрос у депутатов. В планах Рады рассмотреть гражданство для воинов-иностранцев, а также ряд других вопросов.
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