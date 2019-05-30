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Гройсман прибыл в Раду

30 мая, 09:50

Глава правительства в ожидании решения народных депутатов относительно его отставки

Фото: Кабинет министров Украины

Премьер министр Владимир Гройсман прибыл в Верховную Раду, где сегодня будет рассматриваться вопрос о его отставке.

Об этом сообщает Укринформ.

Отмечается, что он пришел на заседание фракции "Блока Петра Порошенко", которое состоится в стенах парламента. Он зашел в Раду, не пообщавшись с журналистами.

Напомним, накануне комитет ВР по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал народным депутатам рассмотреть заявление главы правительства об отставке. В Раде был зарегистрирован соответствующий законопроект, в котором указывалось, что в случае увольнения премьер-министра, в отставку автоматически уходят и все члены Кабинета министров.


Следите за онлайном сайта "Сегодня", как Гройсмана будут отправлять в отставку.

Также на днях Гройсман высказался о сокращении количества депутатов Рады. "Думаю, что количество может быть меньше, я не вижу в этом никакой, в принципе, большой угрозы", – сказал Гройсман на Форуме для активной молодежи "Державотворець в дії" в четверг в Киеве.

Отметим, что сегодняшняя возможная отставка Гройсмана далеко не единственный вопрос у депутатов. В планах Рады рассмотреть гражданство для воинов-иностранцев, а также ряд других вопросов.

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Тег Рада, отставка, Гройсман

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