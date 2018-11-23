Гройсман: Принятый бюджет-2019 – сбалансированный и реалистичный

Вчера, 09:24

Глава правительства отметил, что этот документ позволит усилить сотрудничество в МВФ и получить очередную финансовую помощь


Премьер-министр Владимир Гройсман приветствовал принятие Верховной Радой Государственного бюджета на 2019 год. Он отметил, что принятие главного финансового документа дало возможность не только планово войти в следующий финансовый период, но и усилить сотрудничество по программам макрофинансовой помощи Запада.

По его словам, в документе сохранены все главные направления финансирования – армия, сектор безопасности, социальные программы:

  • "доступные лекарства";
  • проведение монетизации субсидий;
  • автоматический перерасчет пенсий;
  • сохранены программы поддержки промышленности, прежде всего агросектора и использования недр;
  • строительства и восстановления дорог.

"Документ является сбалансированным и соответствует принципам сотрудничества с одним из ключевых финансовых партнеров – Международным валютным фондом. Мы имеем стабильность – и в конце этого года, и в следующем. 2019 год будет непростым – экономически и политически. Но есть бюджет – сбалансированный и реалистичный. Мы сохранили все программы – безопасности и обороны, в медицине, образовании, будем строить дороги, будем продолжать децентрализацию", – прокомментировал принятие Бюджета Гройсман.

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Отметим, пленарное заседание, на котором принимался главный финансовый документ страны, продолжалось в общей сложности 20 часов. Еще вчера утром Верховная Рада проголосовала (хотя и с третьей попытки) за предложение главы парламента Андрея Парубия не закрывать вечернее заседание, пока не будет принят бюджет. Читайте подробней, как принимался Бюджет Украины на 2019 год.

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Также стало известно, как голосовали народные депутаты. Оказалось, что Радикальная партия Ляшко, "Самопомощь", "Батькивщина" и "Оппозиционный блок" не дали ни одного голоса в поддержку бюджета.
бюджет, Рада, Гройсман

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"Сегодня"

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