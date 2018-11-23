Гройсман: Принятый бюджет-2019 – сбалансированный и реалистичный

Глава правительства отметил, что этот документ позволит усилить сотрудничество в МВФ и получить очередную финансовую помощь

Премьер-министр Владимир Гройсман приветствовал принятие Верховной Радой Государственного бюджета на 2019 год. Он отметил, что принятие главного финансового документа дало возможность не только планово войти в следующий финансовый период, но и усилить сотрудничество по программам макрофинансовой помощи Запада.

По его словам, в документе сохранены все главные направления финансирования – армия, сектор безопасности, социальные программы:

"доступные лекарства";

проведение монетизации субсидий;

автоматический перерасчет пенсий;

сохранены программы поддержки промышленности, прежде всего агросектора и использования недр;

строительства и восстановления дорог.

"Документ является сбалансированным и соответствует принципам сотрудничества с одним из ключевых финансовых партнеров – Международным валютным фондом. Мы имеем стабильность – и в конце этого года, и в следующем. 2019 год будет непростым – экономически и политически. Но есть бюджет – сбалансированный и реалистичный. Мы сохранили все программы – безопасности и обороны, в медицине, образовании, будем строить дороги, будем продолжать децентрализацию", – прокомментировал принятие Бюджета Гройсман.

Отметим, пленарное заседание, на котором принимался главный финансовый документ страны, продолжалось в общей сложности 20 часов. Еще вчера утром Верховная Рада проголосовала (хотя и с третьей попытки) за предложение главы парламента Андрея Парубия не закрывать вечернее заседание, пока не будет принят бюджет. Читайте подробней, как принимался Бюджет Украины на 2019 год.

Также стало известно, как голосовали народные депутаты. Оказалось, что Радикальная партия Ляшко, "Самопомощь", "Батькивщина" и "Оппозиционный блок" не дали ни одного голоса в поддержку бюджета.