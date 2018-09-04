Гройсман призвал парламентские фракции к конструктивному сотрудничеству
Кроме того, он выразил поддержку президентскому проекту конституционных изменений
Премьер-министр Владимир Гройсман призвал парламентские фракции к конструктивному сотрудничеству, несмотря на вхождение страны в предвыборный период.
"Избирательная кампания, и президентская и парламентская в следующем году, будет влиять на принятие решений. Но нужно понимать, что жизнь выборами не заканчивается, а она только продолжается", – сказал Гройсман в понедельник вечером на встрече с лидерами фракций и групп парламента в администрации президента Украины.
В связи с чем, премьер выразил надежду на конструктивный диалог при формировании повестки дня по экономическим законам и при принятии Государственного бюджета на 2019 год.
Также Гройсман отметил важность урегулирования вопроса цены на газ. "Я понимаю, что это чувствительный вопрос для украинских граждан, и на этом, возможно, будут формировать какую-то политическую игру", – добавил он.
Премьер подчеркнул, что если Украина не выполнит взятые на себя обязательства, она не сможет обслуживать свои внешние долги.
"Призываю всех к конструктивному сотрудничеству", – сказал Гройсман.
Премьер добавил, что от продуктивности взаимодействия правительства, президента и парламента, будет зависеть "какой будет жизнь в Украине в этом году и в последующие годы".
Кроме того, он выразил поддержку президентскому проекту конституционных изменений о стремлении Украины в ЕС и НАТО.
"Несомненно, необходимо урегулировать вопрос, который касается украинского Крыма, сделать невозможным какое либо пребывание российского флота на законодательном уровне", – отметил премьер.
По его мнению, такие инициативы должны консолидировать все стороны политического процесса в стране.
Как сообщала сегодня представитель президента в парламенте Ирина Луценко, Порошенко подал в Раду проект изменений в Конституцию по вступлению Украины в ЕС и НАТО. Она рассказала, в какие статьи глава государства предлагает внести изменения.
Ранее президент рассказывал, что мечтает о вступлении Украины в Европейский Союз и НАТО до 2030 года. При этом постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон заявила, что в НАТО осознают, что реакция Российской Федерации на присоединение Украины к Альянсу не будет положительной.
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