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Гройсман рассказал, готов ли работать с Зеленским в случае его президентства

Сегодня, 16:29

Глава правительства призвал не спешить угадывать результат второго тура выборов

Фото: facebook.com/sluga95
Фото: facebook.com/sluga95.

Премьер-министр Владимир Гройсман готов работать с любым президентом, которого выберут украинцы 21 апреля, в том числе и с Владимиром Зеленским. Об этом он сказал, отвечая на соответствующий вопрос журналистов во время рабочей поездки в Мариуполь.

Он призвал не спешить угадывать результат второго тура выборов, но уже дал понять, что к сотрудничеству готов с любым из кандидатов в президенты.

"Я думаю, что 21 числа украинские граждане изберут того, кого посчитают необходимым. И это будет соответствовать желанию украинских граждан. Поэтому законно избранный президент будет работать и с парламентом, и с правительством, как и наоборот. Страна у нас одна, все ветви власти должны работать на успех Украины", – сказал Гройсман.

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Напомним, недавно Гройсман уже расставил точки над "і" в вопросе отставки после президентских выборов. Глава правительства напомнил о правилах замены министров по президентской квоте.

В то же время премьер-министр также заявлял, что готов к парламентским выборам. Он выразил мнение о том, что период между президентскими и парламентскими выборами следует использовать для "изменения системы".

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Тег выборы, правительство, Зеленский, Гройсман

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Источник:

УНИАН

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