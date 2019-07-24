Гройсман рассказал, когда его правительство сложит полномочия

Премьер отметил, что этот состав Кабмина подготовит страну к прохождению отопительного сезона

Фото: Сегодня

Кабмин будет исполнять обязанности до формирования нового правительства. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Тем временем мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

"Наше правительство, я как премьер-министр, мы сложим свои полномочия перед новоизбранной Верховной Радой Украины на первом заседании. Далее мы будем выполнять обязанности до формирования нового правительства. Я надеюсь, что это произойдет достаточно быстро, и хотел бы, чтобы заседание первого парламента тоже произошло достаточно быстро", – подчеркнул глава правительства.

Гройсман отметил, что этот состав Кабмина подготовит страну к прохождению отопительного сезона.

"Мы будем обеспечивать нормальную жизнедеятельность страны, мы подготовим страну к отопительному сезону, чтобы не было никаких потрясений", - сказал он.

Напомним, президент Владимир Зеленский после того, как проголосовал на выборах, рассказал, что уже проводит предварительные консультации по будущему премьер-министру. Президент рассчитывает, что будущим главой правительства станет человек, который еще не был на высших руководящих должностях во власти.

Отметим, сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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