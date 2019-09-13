Гройсман рассказал о своих отношениях с Зеленским

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Экс-премьер Владимир Гройсман заявляет, что у него не было конфликта с президентом Владимиром Зеленским, и он не обижается на то, что президент рекомендовал Кабмину написать заявления на увольнение. Об этом Гройсман сказал в кулуарах 16-й Ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве, передает "Украинская правда".

"Во взрослом мире на такие вещи не обижаются. Президент сказал свою позицию, я заявил о своей позиции. Это абсолютно такие политические вещи… Могу сказать, что мы работали с ним (Зеленским – ред.) несколько месяцев абсолютно нормально: в контакте, во взаимодействии. Если были какие-то рабочие вопросы, мы их быстро решали", - сказал он.

Гройсман также добавил, что не заметил отрицательных черт у Зеленского как руководителя за то время, что они работали вместе. Но отметил, что президент достаточно вежливый и очень коммуникабельный.

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Премьер-министр Владимир Гройсман объявил о сложении полномочий его правительством в ходе открытия первой сессии Верховной Рады IX созыва.

Гройсман отметил, что новый состав парламента имеет возможность принимать смелые и быстрые решения из-за существующего большинства.

Как сообщали новости "Сегодня", всего на форуме YES соберутся 400 ведущих политиков, дипломатов и бизнесменов из 26 стран. Нынешняя встреча будет посвящена поиску правительствами стран мира рецепта счастья для своих граждан.

Основателем Ялтинской европейской стратегии является Виктор Пинчук, известный украинский бизнесмен и меценат. Именно он в июле 2004 года пригласил около 30 европейских лидеров для обсуждения перспектив вступления Украины в ЕС. И уже на второй день конференции несколько участников предложили создать международную организацию, которая будет содействовать евроинтеграции Украины. Так Ялтинский европейский семинар превратился в Ялтинскую европейскую стратегию, независимый благотворительный фонд. Читайте подробней, что нужно знать о Ялтинской европейской стратегии YES.

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