Гройсман рассказал, почему поведет в парламент свою политическую силу самостоятельно

Гройсман намерен создать политическую силу без объединений

Владимир Гройсман. Фото: Кабинет министров Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на парламентские выборы намерен идти самостоятельно со своей политической силой "Украинская стратегия", не объединяясь ни с кем, в т.ч. и с политической силой Петра Порошенко.

Об этом Гройсман заявил в эфире одного из украинских телеканалов вечером 26 мая.

Комментируя возможное объединение с политсилой Порошенко, Гройсман сказал: "Такие предложения были, и много политиков говорили между собой о разных возможностях. Я принял решение – я буду идти самостоятельно и это решение для меня является окончательным".



"Я считаю, что мы просто разные", – добавил премьер.

"Для меня участие в выборах – не просто желание принимать участие в выборах. У меня четкий взгляд на то, что может сделать Украину и украинцев сильнее. И считаю, что эти шаги должны быть реализованы", – пояснил Гройсман.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что не сменил своего решения и уходит с должности. Такое заявление он сделал в среду, 22 мая, открывая заседание Кабмина.

Напомним, политический консультант Владимир Васильев отмечал, что отставка Гройсмана связана с его политическими амбициями. Нынешний премьер планирует идти на парламентские выборы и осознает, что это лучше делать не с руководящей должности.

Кроме того, перед отставкой Гройсман подвел итог работы Кабмина. По его словам, действующее правительство Украины за три года своей деятельности сломало тренд разрушения экономики, который возник из-за объективных причин, прежде всего – внешней агрессии.

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