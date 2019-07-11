Гройсман рассказал, сколько министерств будет достаточно для управления страной

Гройсман считает, что 12 министерств будет достаточно

Фото: Кабинет министров Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предлагает в будущем сократить количество министерств до 12 с нынешних 19 с целью оптимизации работы всего правительства. Об этом сообщается на Правительственном портале.

"Считаю, что 12 министерств было бы достаточно, чтобы управлять процессами", – сказал Гройсман.

"У меня есть четкое представление, каким должно быть взаимодействие (министерств). Рост количества министерств – это потеря качества их работы", – добавил он.

Как мы писали ранее, Владимир Гройсман заявил, что правительство подготовит президенту Украины Владимиру Зеленскому варианты проведения военного парада, не отказываясь от денежных добавок военным.

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинцам, в котором заявил, что в 2019 году на День Независимости не будет военного парада. А 300 млн гривен, которые должны были уйти на организацию парада – уйдут на премии украинским бойцам. Глава государства отметил, что есть много людей, которые нуждаются в деньгах больше, чем в парадах.

В свою очередь спикер Верховной Рады Андрей Парубий отреагировал на отмену Зеленским военного парада. Он парламента призвал ветеранов войны, участников Революции Достоинства и волонтеров выйти на Крещатик и пройти парадом 24 августа.

Как сообщалось, в 2018 году на День Независимости в Киеве прошел один из крупнейших военных парадов за последние годы – в нем приняли участие около 4500 военных и 250 единиц техники. На параде отмаршировали 24 подразделения ВСУ, Госпогранслужбы, СБУ, Нацгвардии, ГСЧС, Нацполиции и других силовых подразделений, выполняющих задачи по охране и обороне страны. Кроме того, по Крещатику прошлись военные из 18 стран мира – всего 300 человек.

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