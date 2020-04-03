Гройсман: Сейчас нельзя класть экономику "на лопатки"

Украина оказалась в ситуации глубокого кризиса, вызванного и внешними, и внутренними факторами, но класть сегодня экономику "на лопатки" нельзя. Об этом сказал премьер-министр Украины (2016-2019) Владимир Гройсман в эфире одного из общенациональных телеканалов.

"Сейчас сложные времена. Украина находится в состоянии кризиса – накладываются мировые процессы и внутренние. Как я уже говорил, Украина подошла к этому кризису слабее, чем была в конце лета 2019 года, – сказал Владимир Гройсман. – И сейчас нужен план действий. Есть разные модели и разные идеи. Уверен, что надо поддерживать работу экономики. Нельзя класть экономику "на лопатки".

Гройсман отметил, что действующему правительству "не позавидуешь", потому что "оно пришло и попал на войну". Но есть вещи, которые государство должно взять на себя при любых условиях. Одна из них – обеспечение всем необходимым для противодействия коронавируса.

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"Государство должно выполнить функцию обеспечения – апаратами ИВЛ, лекарствами, масками, защитными костюмами. Это государство должно делать. Благотворители должны сконцентрировать средства, а государство закупать все необходимое и обеспечивать логистику, – сказал политик. – Обращу внимание, что у нас есть закон об освобождении от пошлин, НДС (товаров, необходимых для противодействия болезни), но нам надо не только завозить товары, но и освобождать под НДС и налогов оборудования, которое может производить эти вещи внутри страны. Это план. Сегодня это надо делать на завтра".

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Напомним, что ранее Гройсман заявил, что власть должна разработать и предоставить план преодоления кризиса сразу по нескольким направлениям.

Также Гройсман считает, что кризис начался не с коронавируса.

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