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Гройсман: Cмертность на украинских дорогах должна уменьшиться минимум на треть

Сегодня, 22:03

В этом году на строительство дорог правительство выделило 55 млрд грн

Гройсман: Cмертность на украинских дорогах должна уменьшиться минимум на треть Политика В этом году на строительство дорог правительство выделило 55 млрд грн

Смертность на украинских дорогах должна уменьшиться минимум на треть. Такую задачу глава правительства Владимир Гройсман поставил профильным министерствам.

Он отметил, что вопросы безопасности дорожного движения должны быть учтены еще во время проектирования автодорог.

В этом году на строительство дорог правительство выделило 55 млрд грн. Более 2 млрд заложено именно на безопасность.

"При проектировании и строительстве дорог надо помнить о безопасности. Надо обеспечивать и контроль за соблюдением правил дорожного движения. Не ставьте средства контроля в кустах, а должны быть предупредительные знаки, чтобы люди знали. Наша задача не штрафы, а недопущение нарушения, которое может привести к потере человеческой жизни", – заявил Гройсман.

Ранее в "Укравтодоре" назвали на­­правления, которые могут стать первыми платными дорогами в стране. "Сегодня" выяснила, о каких маршрутах идет речь и сколько может стоить проезд.

Недавно журналисты "Сегодня" разбирались, что будет с дорогами в 2019 году: хайвей до Гданська и ремонт ям. Власти обещают 185 км капитально отремонтированных трасс и тысячи километров "залатанных"

Напомним, ранее стало известно, что в Украине готовятся начать строительство автодорог с использованием золошлаков. При строительстве или ремонте дорог такие отходы могут заменить песок и щебень.

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Тег безопасность, дорога, дороги, Гройсман

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Сегодня

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