Гройсман собирает Кабмин, Парубий летит в Литву, а в Минске говорят о Донбассе: топ-темы дня

Хайко Маас и Сергей Лавров планируют поговорить об Украине

Под председательством премьер-министра Украины Владимира Гройсмана проходит очередное заседание правительств.

21-23 августа председатель Верховной Рады Андрей Парубий с визитом посещает Литовскую Республику. Предусмотрено участие Парубия в Третьей международной конференции "Президента Валдаса Адамкуса". Также состоятся встречи со спикером Сеймаса Литовской Республики Викторасом Пранцкетисом, депутатами Сеймаса.

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В Дарницком районном суде Киева состоится слушание по делу по обвинению и.о. директора ГП "Киевский бронетанковый завод" в растрате 12 млн грн государственных средств.

В тренде Украина прекратила закачивать газ в четыре подземных хранилища: в чем причина

Очередное заседание Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины состоится в Минске на фоне нового обострения обстановки на Донбассе.

Главы МИД Германии и России Хайко Маас и Сергей Лавров планируют поговорить о положении дел в Украине, Сирии, ситуации вокруг Ирана.

Новости "Сегодня" сообщали, что украинцев стало меньше, а военнослужащие получат премии ко Дню Независимости, о других итогах дня смотрите в сюжете:

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