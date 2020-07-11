Гройсман: Страна идет к кризису, а правительственного плана преодоления сложностей нет

По словам бывшего премьера, в сложных условиях о людях должно заботиться государство

Украина, которая сейчас живет в условиях адаптивного карантина и ожидает второй волны заболеваемости COVID-19 осенью, шаг за шагом идет к кризису, а правительственного плана преодоления угроз пока нет.

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Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сказал премьер-министр Украины (2016-2019) Владимир Гройсман.

По его словам, осень 2020-го только усилит те явления, с которыми украинцы столкнулись зимой и весной этого года.

"Задача правительства, и она стоит уже более 10 месяцев, сфокусироваться на нуждах людей. Впереди сложная и непредсказуемая осень. А у правительства до сих пор нет плана, как преодолевать сложности, – сказал Владимир Гройсман. - В сложных условиях о людях должно заботиться государство. Это главная его функция. Людям нужны ответы, и их должно предоставить правительство ... Впереди большой кризис. И это не запугивание ".

По словам политика, за последний год страна стала заметно слабее. Отсутствие четкого плана, отсутствие компетенции и системности в работе ключевых органов власти ведет к хаосу и свертыванию востребованных обществом изменений и инициатив, а именно – преодоления последствий COVID-19, восстановления экономики и усиления социальной защиты.

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"Вот государство говорит сегодня: мы вам дадим кредит под 5-7-9%, чтобы вы платили нам свои доходы, а еще платили своим работникам. Ну это же нечестно! Я предложил программу "12/12" – реструктуризировать налоги. Что, трудно сделать рассрочку на год, на два по налоговым платежам? Нет. И лучше иметь живое предприятие с реструктуризированными налогами, чем иметь предприятие, которое закроется через месяц-два и не восстановишь его ", – сказал Владимир Гройсман.

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Он также подчеркнул важность предложения денежной помощи людям.

"Если мы оберегаем людей от безработицы, мы более устойчиво пройдем все испытания", – подчеркнул политик.

По его словам, сегодня от правительства нужно требовать четкую программу преодоления кризиса.

"Если раньше у нас был дефицит кадров, то сейчас люди ищут работу – и не от лучшей жизни, - сказал Владимир Гройсман. – Правительство отвечает за социально-экономическую политику государства. Дайте работу, финансовую поддержку, поддержите предпринимательство, поддержите экспорт, создайте программы поддержки переработки ".

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Напомним, ранее Владимир Гройсман просил Раду поддержать людей, которые потеряли работу из-за карантина .

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